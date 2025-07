Ele tratou arritmia e escalou o Monte Roraima: 'Achei que não poderia mais'

Eduardo Galli e o primo, na peregrinação de São Miguel Arcanjo Imagem: Arquivo pessoal

O que é arritmia cardíaca

A condição tem controle, mas não tem cura. A fibrilação atrial é um tipo de arritmia cardíaca que está relacionada ao processo natural do envelhecimento e ocorre com o transcorrer da idade, mas também pode atingir pessoas mais jovens. No caso de Eduardo, ela apareceu antes do que é comumente esperado.

O ritmo do coração se torna irregular. Isso favorece a formação de coágulos que, após circularem pelas artérias, podem chegar ao cérebro e provocar um derrame. Também pode haver comprometimento de sobrecarga, causando prejuízo funcional ao longo do tempo.

A fibrilação atrial é tratada de duas formas: prevenção das complicações, como do AVC, e da arritmia propriamente dita, explica o cardiologista Tarcísio Vasconcelos, da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Para a prevenção do AVC, podem ser usados medicamentos anticoagulantes ou fazer a oclusão do apêndice atrial esquerdo (uma estrutura localizada no átrio esquerdo do coração) em cirurgia. Já para a arritmia, pode-se tratar com medicação betabloqueadora ou cirurgia de ablação.

Uma cirurgia híbrida devolveu a qualidade de vida a Eduardo. No caso do comerciante, depois do episódio dos divertículos, a opção dos médicos foi por uma cirurgia com os dois procedimentos: a ablação e a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Para a oclusão, foi usado um dispositivo chamado Watchman, que funciona como uma "rolha". Ele bloqueia o espaço entre o apêndice cardíaco e o átrio, não deixando os coágulos serem bombeados para o corpo. Já na ablação, o coração é acessado por meio de cateteres. São identificadas as áreas produtoras de arritmia —e elas são inativadas com cauterização, congelamento ou com dispositivos de alta energia.