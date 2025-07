Fezes 'achatadas' podem ser sinal de câncer como o de Preta Gil; entenda

Tinha muita prisão de ventre, fezes achatadas, sangue nas fezes e entrei no hospital com um diagnóstico de cefaleia. Fui ao banheiro e senti uma coisa escorrer nas minhas pernas, quando olhei era sangue. Comecei a me sentir mal, tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital, médicos pediram tomografia, ressonância e na primeira tomografia já apareceu o tumor.

Fezes, alongadas, finas, difíceis de evacuar, pode ser um indicativo de que há uma obstrução parcial no intestino, especialmente no cólon distal ou reto.

Isso acontece porque o intestino perde a capacidade de moldar o bolo fecal de forma normal, devido à presença de pólipos ou tumores que estreitam o canal.

Como as fezes revelam doenças

A consistência normal das fezes é pastosa, moldável, com aparência firme, mas sem rigidez excessiva. Alterações persistentes nesse padrão merecem atenção. No caso do câncer colorretal, alguns sinais clássicos incluem: