Correr ou caminhar na esteira inclinada: qual o melhor pra queimar gordura?

Na prática, a conclusão é que qualquer exercício praticado de forma bem elaborada e individualizada pode trazer grandes benefícios.

"Assim, esses sistemas de treino ou métodos devem ser aplicados de acordo com a condição de cada praticante, com relação aos aspectos fisiológicos, como as capacidades cardiorrespiratórias, a coordenação motora e a resistência", comenta Adriano Aparecido Silva, coordenador da academia Evoque.

O método queima mais gordura, mas não necessariamente é "melhor para emagrecer"

Apesar de o treino 12-3-30 favorecer uma maior queima proporcional de gordura durante a atividade, isso não significa necessariamente que ele seja mais eficaz para emagrecer. O emagrecimento está ligado ao déficit calórico total ao longo do tempo, ou seja, ao quanto de energia o corpo gasta em relação ao que consome.

Durante a corrida, o corpo tende a usar mais glicogênio (forma de carboidrato armazenado nos músculos e fígado), mas isso também contribui para o gasto calórico total. Se esse glicogênio for consumido em excesso e não for utilizado, ele pode ser convertido em gordura. Já se ele for usado em uma corrida intensa, isso reduz os estoques de energia e obriga o corpo a compensar posteriormente, o que também ajuda no emagrecimento.

Ou seja, mesmo que a caminhada inclinada queime mais gordura no momento do exercício, a corrida pode ser tão ou mais eficiente em termos de tempo e intensidade, gerando um gasto calórico mais alto por minuto. No fim das contas, ambos os métodos podem levar à perda de peso, desde que o plano alimentar e a frequência de treinos sejam adequados.