Inimiga sorrateira, pressão alta pode afetar o cérebro e prejudicar memória

Um processo que leva anos (e quase ninguém percebe)

Diferentemente de um AVC, que aparece com sintomas mais evidentes como comprometimento da fala ou visão, perda de força e sensibilidade em um lado do corpo, a demência vascular não surge de repente. Ela se desenvolve de forma lenta, com pequenos danos que vão se somando ao longo do tempo.

Estudos publicados em revistas científicas, como a Nature, já mostraram que a hipertensão pode provocar alterações microscópicas nos vasos cerebrais que impactam diretamente funções cognitivas, principalmente em idosos. Pessoas com diabetes, sedentárias, que fumam e se alimentam mal também têm risco elevado.

O problema é que muitas vezes o comprometimento é confundido com o envelhecimento "natural" — e aí o diagnóstico correto demora a aparecer.

Muitas pessoas chegam ao consultório com queixas de esquecimento e são rotuladas como pacientes com Alzheimer. Mas, ao olhar com mais atenção, exames de imagem (como de ressonância) e testes cognitivos (como análise de memória recente, atenção, linguagem e raciocínio lógico) revelam outro cenário: pequenos infartos cerebrais causados por anos de pressão mal controlada.

Esses exames ajudam a distinguir os tipos de demência e a entender se os danos são reversíveis —ou se já comprometeram funções de forma permanente.