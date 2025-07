Pode treinar gripado ou com febre? Veja quando se exercitar está liberado

Além disso, o exercício físico em si já provoca um leve processo inflamatório e uma baixa temporária na imunidade, o que também vai prejudicar a ação do organismo contra o causador da febre.

Outro problema é que, durante a atividade física, nosso corpo produz muito calor. Com febre, a temperatura já está acima do normal e o exercício vai fazer com que o organismo aqueça ainda mais. Isso pode gerar falta de força, fadiga precoce e até quadros mais graves, como desidratação severa, tontura e desmaio.

Portanto, em caso de febre, o ideal é não treinar e ficar de repouso até o problema passar.

Gripe e resfriado: treino liberado (com moderação)

Apesar de parecerem iguais, gripe e resfriado têm intensidades diferentes. O resfriado geralmente é mais leve, com coriza, espirros e nariz entupido. Já a gripe pode vir com febre, dores no corpo e fadiga. Se você estiver apenas com sintomas leves e sem febre, o treino está liberado —com uma condição: vá devagar.

Exercícios leves a moderados ajudam a liberar substâncias que aumentam o bem-estar e podem, inclusive, acelerar a recuperação. Isso é consenso entre instituições respeitadas da medicina esportiva, como o American College of Sports Medicine. Mas não exagere: em vez de cargas muito pesadas na academia, opte por uma caminhada, uma pedalada ou uma série mais leve.