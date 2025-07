Homens e mulheres têm as mesmas necessidades nutricionais? Entenda

Um reforço desse nutriente —essencial para os sistemas imunológico e neurológico, a regulação do metabolismo energético e o desempenho durante exercícios físicos —na dieta feminina, portanto, é necessário. Além de alimentos como, bife de fígado vegetais mais escuros (como rúcula e espinafre) e leguminosas como feijão, pode ser necessário fazer suplementação.

Mulheres que estão grávidas ou tentando engravidar também devem reforçar o consumo de ômega 3 (evita a prematuridade, o baixo peso e o bom funcionamento do cérebro dos bebês) e, principalmente, ácido fólico (vitamina B9), micronutriente essencial para prevenir defeitos no fechamento do tubo neural do feto - a estrutura inicial do cérebro e da medula espinhal —, de acordo com o endocrinologista Sérgio Setsuo Maeda, médico da Escola Paulista de Medicina-Unifesp. Nos alimentos, o ácido fólico está presente nos vegetais verde-escuros, como brócolis, no feijão, em frutas cítricas e carnes e, no Brasil, as farinhas de trigo e milho são fortificadas por lei com a vitamina.

"Outro nutriente que não pode faltar para a mulher grávida é cálcio, elemento básico para a composição óssea e para a estrutura dos músculos esqueléticos, afinal, ela precisa suprir duas pessoas", lembra Maeda. O mineral está presente no leite e seus derivados, como queijos e iogurtes, e em vegetais, como no tofu (feito a partir de soja), na couve-manteiga, no grão-de-bico, na chia e na semente de gergelim.

E a importância do cálcio não se limita à gestação. Nas mulheres, a perda óssea tende a começar mais cedo do que nos homens e está diretamente ligada à menopausa, fase marcada por mudanças fisiológicas causadas pela queda abrupta dos estrógenos. "O corpo da mulher muda muito, com perda de massa muscular e aumento da massa gorda, por isso a recomendação é mais exercício físico e atenção especial para o consumo de cálcio", diz o endocrinologista.

Nessa fase da vida, aliás, Cintia Pereira da Silva, doutora em nutrição em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP (Universidade de São Paulo), indica ainda vitamina D proveniente do sol das primeiras horas da manhã (por dez minutos, sem protetor solar) e alimentos ricos em ômega 3 (presentes no salmão e na sardinha) para melhorar a saúde mental. "As mudanças são muito grandes."