Bulking e cutting: veja as diferenças entre as dietas e como funcionam

Entretanto, isso não significa que você está liberado para consumir indiscriminadamente alimentos como frituras, fast-food, ultraprocessados, chocolate, sorvete e outros doces. É crucial manter a qualidade da dieta para evitar ganho excessivo de peso ou danos à saúde.

Aqui, alguns alimentos no cardápio da fase bulking:

Açaí com granola

Carboidratos refinados (pão, macarrão)

Pasta de amendoim

O que há de diferente em cada treino?

Na fase cutting os treinos podem ser mais longos, com um número maior de exercícios e repetições, sobretudo porque o objetivo é queima de gordura. A frequência do treino pode ser de quatro a seis dias na semana, dependendo da individualidade do aluno. O aeróbico no cutting se torna mais constante, mas não deve ser usado logo de cara com um alto volume e alta intensidade, pois a pessoa pode perder a chance de usar novas estratégias caso o corpo venha a estagnar (a queima de gordura).

Por outro lado, no bulking, devido ao alto consumo energético, a pessoa terá mais força e provavelmente mais resistência para executar os exercícios de musculação com carga elevada. O treino de força não deve elevar muito a frequência cardíaca nem ter um grande volume (mais de 45 a 60 minutos de duração), pois desse modo demandaria muita energia e dificultaria o objetivo de consumir mais calorias do que se gasta no dia.