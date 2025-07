Thruster: conheça o exercício que une agachamento e impulso

Se você já participou de uma aula de crossfit ou treino funcional, provavelmente já deparou com o thruster. Se não o conhece, aqui vai a explicação do profissional de educação física Cassio Fidlay, pós-graduado em fisiologia aplicada ao exercício pela Universidade Gama Filho (RJ): "O thruster combina dois movimentos: agachamento frontal (front squat) e desenvolvimento de ombros com impulso das pernas (push press). Não é um exercício completamente isolado, mas ativa muitos grupos musculares e envolve músculos auxiliares para estabilizar e proteger as articulações".

Para o também profissional de educação física Sidarta Geber, especialista em levantamento de peso olímpico e responsável técnico do Centro de Treinamento SG, em Recife, o thruster vai além da técnica: "É um movimento multiarticular que demanda alta coordenação, ritmo e mobilidade, desenvolvendo força, potência e resistência".

Muito usado em treinos de cross training (que combina diferentes modalidades esportivas ou tipos de exercício físico), o thruster geralmente é feito com barra (usando ou não anilhas), mas pode ser adaptado ao nível do praticante. O movimento consiste em segurar a barra à frente do corpo, fazer um agachamento profundo e, ao subir, usar a força das pernas para impulsionar o peso acima da cabeça, tudo em um único movimento fluido.