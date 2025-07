Quer perder peso? Essas vitaminas e minerais ajudam o corpo a funcionar bem

Já o iodo é um mineral fundamental para a produção dos hormônios da tireoide (T3 e T4). Esses hormônios regulam o metabolismo basal —ou seja, o quanto seu corpo queima energia em repouso. Fontes incluem sal iodado, frutos do mar e algas.

O zinco, embora menos lembrado, tem papel fundamental na produção de insulina e leptina. A falta dele pode favorecer a resistência à insulina e o acúmulo de gordura abdominal. Você o encontra em carne vermelha magra, frango, castanhas e sementes.

Do metabolismo, à energia e disposição

Vitaminas do complexo B participam da transformação de carboidratos, proteínas e gorduras em energia, ajudando o corpo a aproveitar melhor o que consome. A B12, por exemplo, ajuda a melhorar a disposição física e mental e atua no metabolismo das gorduras, gerando energia para o corpo. Pode ser obtida por alimentos de origem animal (carnes, ovos, leite e seus derivados).

A vitamina C, por sua vez, atua na produção de carnitina, um composto que transporta as gorduras até as mitocôndrias, onde são queimadas como combustível. Além disso, ajuda a combater o estresse oxidativo, que pode prejudicar o metabolismo. Está presente em frutas cítricas, acerola, goiaba, morango, pimentão e brócolis.

O ferro é indispensável para manter a disposição e a oxigenação muscular. Quando falta ferro, a pessoa sente fadiga constante, o que reduz a intensidade e a frequência dos treinos e, claro, isso interfere diretamente na queima calórica. As melhores fontes são carnes, vegetais verdes escuros e leguminosas, sempre preferencialmente acompanhadas de vitamina C para melhor absorção.