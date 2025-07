Castanha-do-pará ou de caju: conheça os benefícios de cada uma para a saúde

Se o assunto é saúde óssea, ambas entregam magnésio e cálcio, minerais que ajudam a manter os ossos firmes e afastam problemas como a osteoporose. No quesito pressão arterial, o potássio presente nas castanhas também dá uma força, ajudando a manter os níveis sob controle.

Os superpoderes da castanha-do-pará

Entre as duas, a castanha-do-pará ganha alguns pontos extras. Além de oferecer mais fibras, que ajudam no funcionamento do intestino e promovem maior saciedade, ela carrega um diferencial de peso: o selênio. Esse mineral participa de processos antioxidantes que protegem as células contra o estresse oxidativo e o envelhecimento precoce. Também é importante para o bom funcionamento da tireoide e do sistema nervoso.

Numa porção de 30 g, a castanha-do-pará fornece 2,38 g de fibras, enquanto a de caju oferece menos da metade. Por isso, ela também é uma boa aliada na regulação do peso corporal.

Castanha-de-caju Imagem: Getty Images

As vantagens da castanha-de-caju

A castanha-de-caju, por sua vez, tem menos calorias e fornece duas vezes mais ferro, essencial para a produção de hemoglobina e para manter os níveis de energia em dia. Ela também contém uma pequena dose de vitamina C, algo raro entre oleaginosas.