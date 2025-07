Por que não podemos tomar banho quente? Saiba temperatura e cuidados ideais

No couro cabeludo, a água quente pode agravar quadros de dermatite seborreica, a famosa caspa;

Além disso, o ressecamento da pele pode atuar como efeito rebote, aumentando a oleosidade e agravando a acne, uma forma de defesa corporal.

Uma dica para tomar banho sem passar frio mesmo no inverno: esquentar o banheiro com um aquecedor antes de se preparar para entrar no chuveiro. Depois, é só aproveitar o calor do ambiente, sem machucar a pele, segundo a médica Juliana Kida, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Como cuidar da pele durante o banho

A temperatura ideal para um banho é 37°, a mesma do nosso corpo. O banho não precisa ser gelado, o ideal é água morna e nunca queimando a pele;

Banhos rápidos são os melhores para a nossa pele, em qualquer época do ano. No inverno a vontade de ficar embaixo do chuveiro quente por horas e horas é grande, mas quanto mais tempo ficamos no banho mais oleosidade natural a nossa pele perde. Vem daí a sensação de pele seca;