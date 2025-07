Olho inchado: veja as 12 principais causas, quando é grave e como aliviar

Além disso, é comum que algumas pessoas apresentem retenção de líquidos, deixando os olhos mais inchados logo ao acordar. Nessa situação, há excesso de líquidos no tecido conjuntivo ao redor dos olhos.

11) Celulite orbitária A condição é uma infecção grave na cavidade ocular óssea, conhecida como órbita. Provoca inchaços, vermelhidão e dor, principalmente com o movimento dos olhos, além de paralisia dos músculos que controlam o olho. É fundamental buscar ajuda médica assim que os sintomas aparecerem. A condição acarreta complicações como abscessos, perda de visão e espalha a infecção para outras áreas. O tratamento é realizado com antibióticos. 12) Alterações renais Pessoas com doenças renais perdem proteínas do sangue em maior quantidade. E elas ajudam a manter "secos" os tecidos do corpo, principalmente a pele, isso porque permitem que o sistema circulatório remova constantemente o líquido acumulado, que provoca inchaços.

Quando consultar um médico? Quadros persistentes, com muita secreção ocular, inchaço intenso das pálpebras e borramento da visão devem ser avaliados pelo oftalmologista. Vale destacar que manter a higiene dos olhos e fazer compressas geladas são estratégias que ajudam na maioria dos casos simples. Porém, o uso de medicamentos na forma de colírios ou orais só deve ser realizado sob orientação do especialista. Além disso, algumas receitas caseiras podem piorar os inchaços e atrapalhar o tratamento. Em casos mais graves, provocam a perda do globo ocular ou da visão. Portanto, apenas o médico tem condições de avaliar, diagnosticar e tratar de maneira adequada cada um desses casos. Durante a consulta, o oftalmologista fará uma avaliação de acordo com os sintomas, checará o histórico médico e realizará o exame físico. Em seguida, solicitará exames específicos para identificar a causa dos olhos inchados.

Fontes: Maria Cecília de Aguiar Remigio, oftalmologista do Hospital das Clínicas da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco); Ione Alexim, oftalmologista do Hospital Israelita Albert Einstein; Ronaldo Barcellos, professor assistente do departamento de oftalmologia da Santa Casa de São Paulo (SP) e Vilberto de Souza Almeida Júnior; oftalmologista da Santa Casa de São José dos Campos (SP).