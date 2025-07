João Gomes larga o álcool por ter gordura no fígado; tática resolve?

A porcentagem populacional que enfrenta a doença é alta. Estima-se que 20% a 40% da população sofra com o problema, sendo que o percentual é mais alto se considerarmos populações específicas, como a de obesos, diabéticos ou indivíduos com síndrome metabólica (quadro que envolve dislipidemia, resistência à insulina e obesidade abdominal).

A esteatose pode ter duas causas: a alcoólica e a não alcoólica.

Alcoólica: provocada pelo consumo excessivo de álcool. O fígado tem a capacidade de metabolizar as moléculas de etanol para eliminar a substância do nosso organismo. Mas, quando a dose é alta ou ingerida em pouco tempo, os subprodutos desse processo ficam concentrados — e eles são tóxicos para as células hepáticas. Com o passar do tempo, o dano passa a interferir nas funções do órgão.

Não alcoólica: provocada prioritariamente por má alimentação, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, diabetes, colesterol e triglicérides altos, e perda ou ganho muito rápido de peso. Porém, também pode ser causada pelo uso de certos medicamentos (hormônios e corticoides, entre outros), ou por inflamações crônicas associadas, por exemplo, à hepatite C ou outras doenças hepáticas.

O álcool piora, sim, a condição da doença e deve ser evitado. Mesmo que a causa da sua esteatose não seja alcoólica, o ideal é evitar a ingestão, já que a bebida sobrecarrega o fígado e contribui para a obesidade.

Ela é uma doença silenciosa, então é raro o aparecimento de sintomas. Mas, quando eles surgem, costumam ser: fadiga, desconforto do lado direito superior do abdome ou aumento do fígado. Se o caso for mais grave e já houver uma inflamação, é possível notar falta de apetite, coceira, aranhas vasculares (varizes finas em formato de teia de aranha), icterícia (pele e olhos amarelados), fezes esbranquiçadas e alterações do sono.