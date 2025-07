Vitamina D pode ajudar a construir músculos? O que se sabe até agora

Agora, uma nova pesquisa, ainda preliminar, sugere que a vitamina D pode cumprir um papel para determinar se as calorias consumidas serão usadas para formar músculos. O estudo indica que essa vitamina atua como um agente regulador da alocação energética. Nos experimentos, realizados em camundongos por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia (EUA), doses elevadas de vitamina D foram associadas à diminuição na produção de miostatina (proteína que inibe o crescimento muscular) e aumento tanto na produção quanto na sensibilidade à leptina, hormônio essencial no controle do apetite e do gasto energético.

Com uma boa sensibilidade à leptina, o corpo conseguiria direcionar melhor as calorias para o crescimento muscular em vez de armazená-las como gordura. "Ou seja, [o estudo sugere que] doses adequadas de vitamina D podem ajudar a favorecer o ganho de massa muscular e o crescimento, além de contribuírem para um metabolismo mais eficiente", diz o nutrólogo Felipe Gazoni.

Por que isso não é motivo para tomar altas doses de vitamina D?

Ainda não se sabe se os dados obtidos no último estudo podem ser aplicados em humanos. "Em modelos animais, essas altas doses de vitamina D reduziram miostatina e melhoraram a ação da leptina, favorecendo crescimento e massa magra. Porém, ainda não há evidência robusta para uso de megadoses com esse fim em humanos, além do risco possível de intoxicação", diz o endocrinologista Renato Zilli.

Os especialistas alertam: altas doses de vitamina D, como as usadas no estudo, não devem ser reproduzidas sem acompanhamento médico. Suplementar altas doses de vitamina D pode causar intoxicação, levando ao excesso de cálcio no sangue (hipercalcemia), o que pode provocar náuseas, vômitos, fraqueza, problemas nos rins e no coração.