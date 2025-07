'Rouquidão era câncer, tirei a laringe e a faringe e hoje canto no coral'

Eu gostava do que fazia, conversava com gerente, dono de empresa, dono de posto de gasolina, era muito comunicativo. Quando saí, tive uma bonificação e uma medalha de honra, porque ensinei muita gente a trabalhar.

Minha vida sempre foi viajar, dialogar com todo mundo, então foi um baque muito grande a notícia de que estava com câncer no pescoço. Achei que ia dessa para melhor, mas estou aqui.

Oito meses depois que me aposentei, comecei a ter rouquidão, que nunca doeu, mas a voz foi ficando grossa. Fui na Santa Casa de São Paulo, e o médico perguntou se eu fumava. Tinha parado em 2000.

Na biópsia, deu câncer e tive de tirar toda a laringe e faringe. Uma semana depois, fiz traqueostomia, na outra semana, tiraram os pontos, e na seguinte fui liberado para comer de tudo. Antes, me alimentava por sonda.

Daniel participa de grupo de apoio a pacientes e de um coral Imagem: Arquivo pessoal

No começo, eu tinha tanta vergonha que fiquei quase quatro meses em casa, não queria sair. A fonoaudióloga falou para passar com psicólogo, mas achei que não precisava. No outro dia, fui e decidi enfrentar a vida. Comecei a ir ao mercado, a conversar. Minha família deu muito apoio, mas algumas pessoas olhavam com medo.