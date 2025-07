Vida longa e boa: 8 atitudes poderosas pra envelhecer com saúde e motivação

Vale ler, fazer palavras cruzadas, jogar xadrez, aprender um idioma ou tocar um instrumento. O importante é se desafiar e manter os neurônios ocupados.

Imagem: iStock

6. Cuidar da alimentação

"Eu comi de tudo a vida inteira, não é agora que vou me preocupar em fazer dieta." Essa frase é comum —e perigosa. Com o envelhecimento, o metabolismo desacelera. Ou seja, o corpo gasta menos energia e acumula gordura com mais facilidade. É a porta de entrada para hipertensão, diabetes, colesterol alto e outras pedras no caminho da longevidade.

A saída é apostar em uma alimentação rica em alimentos naturais (frutas, verduras, legumes, peixes, carnes, grãos) e deixar de lado doces, frituras e ultraprocessados. Comer bem é cuidar da saúde de dentro para fora.