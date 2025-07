Não escuta bem e se sente só? Por que isso é preocupante para a memória

Avaliação auditiva de rotina a partir dos 60 anos

Uso precoce de aparelhos auditivos, quando necessário

Participação ativa em atividades sociais e cognitivas, como grupos de leitura, oficinas, jogos, voluntariado

Ambientes adaptados, com boa iluminação, acústica adequada e comunicação clara

Atenção à saúde mental, especialmente nos casos de solidão e depressão

"Promover atividades que tragam propósito e conexão é importantíssimo para manter o cérebro ativo", aconselha Mariana. "Grupo de leitura, exercícios em grupo, trabalho voluntário, atividades manuais, prática de atividade física são possibilidades fáceis e acessíveis para estimular o cérebro e fortalecer os laços sociais."

Envelhecer ouvindo e pensando

O recado é claro: ouvir bem significa viver melhor. "Como médica especialista em geriatria, vejo todos os dias no consultório que envelhecer bem não é sorte, é planejamento", diz Mariana.

"O que muita gente não sabe é que soluções simples, como um aparelho auditivo bem ajustado, podem transformar completamente a qualidade de vida de uma pessoa. Não é 'coisa de velho', é cuidado preventivo inteligente."

Fontes: Mariana Jancis Unelo Rigolo é clínica médica com especialização em geriatria. Médica formada pela Faculdade de Medicina do ABC, especializada em clínica médica pela Faculdade de Medicina do ABC. Pós-Graduada em Terapia Intensiva pelo Hospital Israelita Albert Einstein e especialista em geriatria pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; Natan Chehter, clínico geral e geriatra membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Professor da Universidade Cidade de São Paulo (Unicid); Natasha Consul Sgarioni, neurologista da Clínica Mantelli. Professora de Neurologia na Faculdade de Medicina, pela Pontifícia Universidade Católica- PUC- Sorocaba. Tem graduação em medicina pela Universidade Nove de Julho. Residência Médica em Neurologia, com especialização na Unifesp em distúrbios do movimento.