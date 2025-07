Malha e os músculos não crescem? Talvez você esteja cometendo esses erros

1. Levantar peso... leve demais

A lógica parece simples: repita um movimento várias vezes e o músculo cresce. Mas o segredo da hipertrofia está na tensão certa. Quando você pega peso, suas fibras musculares sofrem microlesões. É o corpo, então, que se encarrega de reconstruí-las maiores e mais fortes para aguentar esse esforço numa próxima vez.

O problema é que muita gente faz 8, 10, 12 repetições com uma carga que não chega nem perto do seu limite. Resultado: o músculo não é desafiado e não tem razão para crescer.

2. Desrespeitar o intervalo entre as séries

Entre uma série e outra, a pausa é sagrada —e, como você deve imaginar, mexer no celular por cinco minutos não está no script. Exagerar no descanso derruba a intensidade do treino. Descansar pouco demais reduz sua força na próxima série.

Para hipertrofia, o tempo ideal de intervalo fica entre 45 segundos a 1 minuto e meio, dependendo do exercício. Menos do que isso, falta força. Mais do que isso, falta estímulo.