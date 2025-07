Lepra, DST, loucura: por que alguns termos médicos caíram em desuso?

Por que as classificações mudam?

Os motivos que levam à substituição de termos médicos podem ser diversos, mas em geral envolvem três grandes fatores:

Avanços científicos: à medida que compreendemos melhor a origem e o funcionamento das doenças, certos nomes antigos se tornam imprecisos ou até equivocados. Foi o que ocorreu com o termo "retardo mental", substituído por deficiência intelectual, uma expressão com critérios mais claros e foco nas limitações adaptativas.

Outro exemplo é a transição de "DST" para "IST" —infecção sexualmente transmissível. A mudança não é só de sigla: é de entendimento. A infectologista Sylvia Lemos Hinrichsen, professora da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), explica: "IST é mais preciso: nem toda infecção causa sintomas ou evolui para uma doença".

Mudanças nos critérios diagnósticos: com o avanço das pesquisas, algumas condições que antes eram vistas como únicas passaram a ser divididas em subtipos, complementa a dermatologista Camila Ribeiro. É o caso do antigo "autismo", que agora integra o TEA (transtorno do espectro autista), permitindo uma classificação mais abrangente, precisa e sensível às diferentes manifestações.

Sensibilidade social e combate ao estigma: certos termos carregam marcas históricas de exclusão, medo e preconceito. Substituí-los por nomes mais neutros e técnicos ajuda a promover respeito e dignidade. "É o caso de 'lepra', agora chamada de hanseníase, e de 'transtorno de identidade de gênero', que hoje nem é mais visto como patologia", destaca Luiz Scocca, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele acrescenta: "Só se fala em 'disforia de gênero' quando há sofrimento psíquico significativo associado, e mesmo assim, a abordagem é voltada para o acolhimento, não para a patologização."