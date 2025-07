Filha de Junior é diagnosticada com síndrome que afeta rins; entenda doença

É importante que os pais fiquem atentos ao aparecimento repentino de inchaços, que muitas vezes passam despercebidos no início ou são confundidos com outras condições. Fábio Auriemma, nefrologista

Criança pode (e deve) levar uma vida normal. A única exceção é durante uma recaída da doença, principalmente se o quadro estiver mais grave. Nessas situações, pode ser necessário o afastamento temporário das atividades e, em alguns casos, até internação.

Por conta do acúmulo de líquido e do esforço extra que o corpo precisa fazer, a criança pode começar a se sentir mais cansada. Como crianças costumam ser naturalmente ativas, esse cansaço pode passar despercebido no início, mas tende a se tornar mais evidente à medida que a doença progride. Fábio Auriemma, nefrologista

Como funciona tratamento?

No geral, inclui uso de medicações, como corticoides. De acordo com o especialista do Hospital Oswaldo Cruz, não é uma condição tratada rapidamente, ou seja, dura, no mínimo, oito semanas. "Às vezes, o paciente responde bem e a doença não volta mais, e ele fica curado. Mas pode acontecer de pararmos com a medicação e a doença voltar", diz. Neste caso, o tratamento pode ser alterado. "Por isso o seguimento da síndrome com o médico é importante. Não é como uma pneumonia que você trata e pronto", explica Neto.

"Funciona como uma escadinha". O médico da Kora Saúde diz que a ideia é "subir os degraus" conforme a evolução da criança. "Se ela responde bem aos corticoides, muitas vezes não há necessidade de outras medicações. Mas se não houver melhora, podemos associar diuréticos para ajudar na eliminação do excesso de líquidos, além de medicamentos imunossupressores, que ajudam a controlar a resposta inflamatória dos rins", fala Auriemma.