'Perdi pai e irmã por complicações do diabetes e não posso descuidar'

Agora, com o pré-diabetes controlado, Luciana pretende manter os cuidados.

Vou cuidar disso seriamente para o resto da vida. Adotei esse mantra.

O papel da genética e os cuidados com a doença

Diabetes tipo 2 é mais comum e corresponde a 90% dos casos. Ocorre quando as células do corpo não respondem à insulina e tem forte relação com excesso de peso e hábitos ruins (má alimentação, estresse, sedentarismo, tabagismo e dormir mal).

O fator genético aumenta o risco de doença. No entanto, não é sempre que uma pessoa com histórico da doença na família vai desenvolver o diabetes tipo 2, uma vez que há outros fatores mais impactantes, de acordo com João Salles, endocrinologista membro da Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e diretor do Departamento de Medicina da Santa Casa de São Paulo. "É uma doença desencadeada não só por genética, mas pelo estilo de vida, como sedentarismo e obesidade, que é mais impactante do que a genética."

Luciana atualmente, após conseguir controlar pré-diabetes Imagem: Arquivo pessoal

As complicações mais comuns afetam rins, coração e vasos sanguíneos, olhos e membros inferiores. Os médicos dividem em micro e macrocomplicações. "As micro afetam os olhos, causando perda visual, ou os rins, o que resulta em hemodiálise ou transplante", conta Luciano Giacaglia, endocrinologista e coordenador do Departamento de Diabetes Tipo 2 e Pré-Diabetes da SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes).