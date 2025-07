Alergia ou intolerância alimentar? Nutricionista explica a diferença

Segundo a nutricionista Elaine Pádua, a alergia ao vegetal não é algo comum. "Ele tem uma substância que se chama sulfurados e a proteína que pode causar a alergia. Por incrível que pareça, o alho tem uma quantidade proteica até significativa", ressalta.

"Logo que eu engulo já começo a arrotar, é como se meu corpo não aceitasse. Começo a me coçar e a dar várias placas vermelhas pelo corpo, fico mal, vomito, tenho dor de barriga. Mas a parte alérgica da coceira me incomoda bastante", afirma.

Para evitar as reações, a cantora diz que, quando não pode preparar as próprias refeições, dá prioridade aos restaurantes onde é possível escolher os ingredientes e montar o prato de maneira individual. "Tenho que me virar em mil para sobreviver", desabafa.

Conexão VivaBem

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais. Novos episódios ficam disponíveis toda terça no YouTube de VivaBem e no Canal UOL - na TV, o programa é exibido às 21h30. Assista ao episódio completo com Lexa no topo da página.