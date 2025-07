Bomba portátil e terapia nos EUA: os tratamentos de Preta Gil contra câncer

Preta Gil morreu neste domingo, aos 50 anos, em Nova York (EUA), devido a complicações de um câncer colorretal. Desde o diagnóstico, em 2023, a cantora e empresária dividiu cada etapa do tratamento nas redes sociais. Foram cirurgias, sessões de quimioterapia, reconstruções intestinais, internações prolongadas e, mais recentemente, um tratamento experimental nos Estados Unidos. A seguir, relembre cada um dos exames e tratamentos.

Colonoscopia

Confirmação do câncer aconteceu em janeiro de 2023. Na época, Preta revelou que sentia desconfortos e, após ser internada para fazer exames, como colonoscopia, recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. A cantora foi diagnosticada com um adenocarcinoma na porção final do intestino.

Quimioterapia

Uma semana após o diagnóstico, Preta iniciou o tratamento com quimioterapia. No quinto ciclo do tratamento, teve uma infecção generalizada, que a deixou inconsciente por horas. Na época, a cantora ficou na UTI por 20 dias. "Existem algumas possibilidades para que essa bactéria tenha entrado no meu organismo. A que os médicos acham que pode ter sido foi através do meu cateter, por onde eu fazia quimioterapia", compartilhou nas redes.