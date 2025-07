Faz diferença subir escada real ou usar a máquina? Saiba como escolher

Escada ergométrica: o movimento é cíclico, contínuo e com apoio das mãos, o que exige menos equilíbrio e estabilidade. A máquina permite um deslocamento mais constante, com um ritmo mais regular, afirma Magri. Mas isso também interfere na intensidade e no padrão de recrutamento muscular. "A máquina simula muito bem o movimento, mas ela não é uma reprodução exata. A pisada tende a ser um pouco mais padronizada e suave, o que pode alterar a ativação muscular", esclarece.

Escada real: há maior exigência de coordenação motora, postura e controle do corpo, o que torna o exercício mais funcional. "A diferença para a escada comum reside na intensidade, já que, para realizar o movimento de subida, será exigida maior energia desses grupos musculares e a fadiga muscular pode se instalar mais rapidamente", informa Páblius Braga, médico do esporte do Hospital Nove de Julho.

Imagem: iStock

Impacto nas articulações e riscos envolvidos

A escolha do tipo de escada deve considerar a sobrecarga, em especial nos joelhos, quadris e tornozelos. Nesse ponto, a máquina costuma ser mais segura.

"Geralmente, a máquina oferece um impacto menor, porque ela simula o movimento da subida da escada com uma cadência controlada e a altura dos degraus uniformes", garante Eduardo Magri. Além disso, ela dispensa a fase de descida, que costuma ser mais agressiva para os joelhos.