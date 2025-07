Ozzy Osbourne viveu com Parkinson nos últimos anos: como é a doença?

O tratamento pode envolver medicações e terapias complementares. O ideal é que ele seja interdisciplinar e inclua especialistas como fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, educador físico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

Não existe nenhum medicamento que cure a doença. O objetivo do tratamento é reduzir sintomas e seus efeitos colaterais, garantindo o máximo de funcionalidade à pessoa com a doença.

Outra possibilidade é a cirurgia. No entanto, só é indicada em casos específicos e não é curativa. O procedimento —chamado de estimulação transcraniana— tem tempo certo para ser feito e requer a presença de condições como a ausência de comorbidades e quadro demencial.

Quando procurar ajuda?

A doença ocorre pela morte acelerada de alguns neurônios específicos. Neste caso, são os dopaminérgicos, que produzem o neurotransmissor dopamina, relacionado a ações motoras e não motoras. A razão específica pela qual isso ocorre ainda não é totalmente conhecida. Até o momento, sabe-se que a enfermidade aparece como consequência da combinação de fatores genéticos e ambientais. E também já existe alguma evidência científica de que estes últimos incluem substâncias químicas tóxicas, vírus, bactérias e metais pesados. Herbicidas e pesticidas, igualmente, têm sido objeto de pesquisas.

Condição acomete cerca de 6 milhões de pessoas no mundo todo — especialmente adultos do grupo masculino acima dos 60 anos. Apesar disso, ela também pode afetar indivíduos mais jovens, o que representa 10% dos casos. Nessas situações, as causas estão mais relacionadas à genética.