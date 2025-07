Intoxicação alimentar ou virose? Veja os sintomas e aprenda a diferenciar

De toda forma, lavar as mãos antes das refeições e tentar evitar contato, quando possível, com a pessoa contaminada, são medidas que ajudam a evitar o contágio. "Fugir de aglomerações, especialmente no verão, quando as viroses são mais comuns, também é uma boa medida preventiva", orienta a especialista.

No caso da intoxicação alimentar, a melhor prevenção é lavar as mãos sempre que for preparar algum alimento e antes das refeições; e ainda observar a procedência do que está sendo consumido. "Maionese, peixe cru, ovo e leite são alimentos que, se não estão bem acondicionados e preservados, estragam muito rapidamente e podem provocar uma intoxicação", afirma Sakano.