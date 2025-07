Inteligência que surpreende: como lidar com uma criança superdotada?

Desafios no ambiente escolar e familiar

A escola tem grande impacto na saúde emocional de crianças superdotadas, mas muitas instituições ignoram seus direitos legais, como enriquecimento curricular, aceleração de séries e professores especializados. Sem esse apoio, elas podem se sentir deslocadas, incompreendidas e, em alguns casos, passam a ser vistas como problema.

Queixas escolares como "disperso", "não tem foco", ou "é questionador demais" geralmente refletem falta de estímulo adequado. A superdotação pode até ser confundida com TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) ou ansiedade generalizada.

A aceleração escolar, ou seja, permitir que a criança avance de série mais rápido, pode ajudar, desde que avaliada com atenção à maturidade emocional e com desafios mais compatíveis com sua inteligência.

Já elogios excessivos, expectativas irreais e cobranças podem gerar medo de falhar, culpa e isolamento. A superdotação não deve ser tratada como uma obrigação de performance, mas como uma particularidade que merece compreensão e suporte.