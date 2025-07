Devo continuar usando protetor solar mesmo no inverno?

O recomendado pelos dermatologistas são protetores com FPS superior a 30. Imagem: Evgeniia Siiankovskaia/Getty Images

Entre junho e setembro, os meses mais frios do ano no Brasil, a incidência dos raios UVB diminuem, mas a radiação UVA mantém a intensidade. Por isso, o uso do protetor solar é indispensável mesmo nos dias que o sol parece não querer sair.

Sérgio Palmas, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, recomenda que os fotoprotetores sejam utilizados de forma habitual, todo dia. "No frio, muita gente pensa que a radiação ultravioleta não vai chegar na superfície da Terra, mas ela vai, e vai chegar em você também.", alerta.

O Brasil é um país tropical com grandes períodos de incidência da radiação ultravioleta. Com protetor solar prevenimos o envelhecimento da pele, o surgimento de manchas e o câncer. Sérgio Palmas, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia

E não é só fora de casa que precisamos usar protetor. Mesmo em lugares fechados, os raios UVA conseguem ultrapassar vidros e janelas, até no inverno. Ou seja, mesmo dentro de escritórios, em casa, na faculdade ou no shopping, proteger a pele com filtro solar é essencial.

"No inverno, o indicado é usar protetor solar nas áreas sem roupa: rosto, pescoço, colo, mãos, as áreas que estão descobertas", explica a médica dermatologista Juliana Kida, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia regional de Santa Catarina.