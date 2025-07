Mente esperta: conheça 6 inimigos silenciosos do cérebro e como vencê-los

Mas nem tudo está perdido. A plasticidade neuronal do nosso cérebro, capacidade de se adaptar, aprender e se reorganizar ao longo da vida nos permitem reverter esse quadro com mudanças de hábitos e promover melhor qualidade de vida.

Abaixo, listamos seis inimigos silenciosos (mas poderosos) da mente —e as atitudes simples que ajudam a manter seu cérebro tinindo.

Imagem: Getty Images

1. Dormir mal

Se você acha que dormir é perda de tempo, aqui vai um dado inquietante: durante o sono, o cérebro faz backup de tudo o que você viveu no dia anterior. Ele consolida as memórias, organiza pensamentos, limpa toxinas e exercita a criatividade.

Um sono de boa qualidade é tão importante para a saúde do cérebro que a recomendação médica atual é de que se deve dormir mesmo que seja com medicamentos indutores do sono, reservados àqueles casos em que não houve resposta aos tratamentos comportamentais como a higiene do sono.