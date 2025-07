7 sinais que indicam que seu sono não é de qualidade

Além disso, o sono de má qualidade causa um desbalanço de hormônios relacionados à saciedade e ao apetite. Aumenta a grelina (hormônio da fome) e diminui a leptina (hormônio da saciedade), o que favorece o ganho de peso.

Outro fator no processo é o desbalanço no sistema dopaminérgico de recompensa, fazendo com que a pessoa busque comportamentos mais prazerosos, como a escolha por alimentos mais palatáveis, como doces e frituras.

Dormir bem ajuda no controle do peso, do apetite e libera o hormônio do crescimento (GH), relacionado ao desenvolvimento físico, crescimento ósseo e muscular.

12 dicas para ter uma boa noite de sono:

Mantenha horário regular para dormir e acordar, inclusive aos finais de semana, com variação de, no máximo, uma hora de sono a mais ou mais tarde. Crie um ambiente escuro, silencioso, tranquilo e confortável no quarto. Evite cafeína e bebidas estimulantes após as 17h. Evite refeições pesadas à noite; a dieta deve ser leve e pobre em proteínas. Pratique atividades físicas durante o dia, evite o período de 4 a 5 horas antes do horário de dormir. Gerencie o estresse e não leve os problemas para a cama. Reserve de 15 a 20 minutos da noite para anotar os problemas e pendências e só voltar a pensar neles no dia seguinte. Vá para a cama só na hora de dormir. Quanto mais tempo na cama sem dormir, maior a ansiedade em relação à dificuldade para pegar no sono. Exponha de forma adequada a luz solar durante o dia. A luz é um potente sincronizador do nosso ritmo circadiano. Reduza luzes fortes à noite e desligue eletrônicos (celular) pelo menos uma hora antes de dormir. Evite longos cochilos longos durante o dia. Crie um ritual relaxante antes de dormir. Busque ajuda profissional se apresentar sintomas persistentes.

Fontes: Lucio Huebra, neurologista, médico do Sono, médico do corpo clínico e do Núcleo do Sono do Hospital Sírio-Libanês e membro do conselho administrativo da Academia Brasileira do Sono; Thays Crosara Abrahão Cunha, cirurgiã-dentista, vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia do Sono e vice-coordenadora da Academia Brasileira do Sono).