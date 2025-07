Cálcio não é bom só para os ossos: mineral ajuda até na memória

O cálcio é o mineral mais abundante no organismo, sendo responsável por 1 a 2% do peso do corpo. Ele é essencial para o bom funcionamento da nossa saúde, atuando em ossos, músculos, sangue e até mesmo no cérebro.

Manter uma alimentação saudável, tomar sol e praticar exercícios físicos são maneiras simples —e mais recomendadas do que a ingestão de suplementos— de manter os níveis do mineral em quantidades ideais no organismo.

Algumas das atuações do mineral são: