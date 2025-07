Adoçante popular, eritritol é associado a maior risco de AVC, diz estudo

Impacto nos vasos sanguíneos

Para entender como o eritritol afeta o organismo, os pesquisadores testaram a substância em células que revestem os vasos sanguíneos do cérebro, simulando a concentração presente em uma bebida comum com adoçante. O resultado mostrou alterações importantes: redução do óxido nítrico (que dilata vasos e aumenta o fluxo sanguíneo) e aumento da endotelina (que contrai os vasos e eleva a pressão arterial).

Além disso, essas células passaram a produzir mais radicais livres, substâncias que inflamam tecidos e danificam as células. Quando expostas a outro composto chamado trombina (que participa da formação de coágulos), as células com eritritol apresentaram menor produção de t-PA, um composto natural que dissolve coágulos no corpo. Ou seja: vasos mais contraídos, mais coágulos e menos defesa natural contra eles. Tudo isso eleva o risco de um AVC.

Produzido pela fermentação do milho, o eritritol é popular entre pessoas que buscam perder peso ou controlar os níveis de açúcar no sangue, já que é zero caloria e não altera a insulina. Considerado seguro pela FDA (agência reguladora dos EUA) desde 2001, seu uso cresceu exponencialmente.

Ele é muito usado em balas, chocolates, gomas de mascar, conservantes, compotas e geleias, na preparação de pães, de sorvetes e em produtos cárneos.

Alerta ao consumidor e sinais de atenção

Embora mais pesquisas sejam necessárias para confirmar os efeitos do eritritol em humanos, os cientistas recomendam atenção à leitura dos rótulos dos produtos e cautela no consumo, pois o uso diário e contínuo pode trazer impactos ainda mais significativos à saúde vascular.