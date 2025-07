Remédio para dor de ouvido: o que alivia e o que piora o sintoma?

A dor de ouvido é um sintoma muito frequente entre pessoas de todas as idades, mas especialmente nas crianças. Nesses momentos, surge a dúvida: que remédio tomar para melhorar a dor no ouvido?

O desconforto nesse órgão nem sempre possui apenas uma causa e pode ter relação com a presença de vírus, fungos ou bactérias, ou surgir por problemas em estruturas próximas, como articulações da mandíbula.

No caso de infecções, as mais comuns são as otites externas (na parte da orelha e do conduto auditivo) e as otites médias (na região mais próxima ao tímpano).