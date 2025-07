Preta Gil: câncer no intestino é silencioso e cresce entre jovens no Brasil

A cantora, apresentadora e empresária Preta Gil morreu aos 50 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer no intestino, também conhecido como câncer de cólon ou colorretal. Esse é o terceiro tipo mais frequente entre homens e mulheres no Brasil, com cerca de 46 mil novos casos por ano, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Embora a maioria dos diagnósticos ocorra em pessoas com mais de 60 anos, tem-se observado um aumento significativo entre adultos jovens. A doença costuma ter início silencioso e progressão lenta, o que dificulta o diagnóstico precoce.

Preta Gil estava nos Estados Unidos, onde realizava tratamentos experimentais contra o câncer, descoberto em janeiro de 2023, após sentir fortes dores abdominais e notar sangue nas fezes.