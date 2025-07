9 combinações de alimentos que podem atrapalhar digestão e absorção

Imagem: Getty Images

O cálcio e o ferro podem competir pela absorção no intestino, principalmente quando o ferro é do tipo não heme (presente em vegetais). Essa interação é frequentemente mencionada em situações como o consumo de suplementos de ferro junto com laticínios ou refeições ricas em cálcio.

No caso de um hambúrguer com queijo (como ainda lasanha de carne com queijo, estrogonofe de carne com creme de leite, carne grelhada com purê de batata com leite), o ferro presente na carne é do tipo heme, cuja absorção não é significativamente afetada pelo cálcio. Portanto, essa combinação não representa um problema para pessoas saudáveis e com dieta equilibrada.

Conclusão: a interação entre ferro e cálcio é pouco relevante em situações normais e não exige restrições para a maioria das pessoas. Porém, em casos de anemia ou deficiência de ferro, o indicado é separar o consumo de alimentos ricos em ferro (como não heme) e cálcio ao longo do dia para otimizar a absorção.

8. Feijoada com farofa