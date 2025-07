Musculação não é o único: 3 treinos para ganhar força e outros 'poderes'

2. Crossfit

O crossfit é uma prática dinâmica e que reúne uma série de exercícios que trabalham capacidades aeróbicas, de força e resistência muscular. Como regra, as aulas têm três partes: aquecimento, exercícios técnicos e WOD ou Workout Of The Day (exercício do dia).

O crossfit é uma prática com muitas variações e similar ao treino funcional. E, diferentemente da musculação tradicional que isola grupos musculares e trabalha apenas força, no treinamento funcional/crossfit, é trabalhado o condicionamento físico.

Imagem: iStock

3. Pilates

O pilates é uma técnica de exercício que melhora a capacidade cardiovascular, pulmonar e também muscular, ajudando a tonificar e definir o corpo. Os treinos favorecem o fortalecimento muscular e a flexibilidade, com movimentos de resistência e isometria (estáticos). Usa também acessórios específicos, como faixas, elásticos e bolas.