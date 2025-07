Ela não entendia por que não andava sem apoio: 'Descobri da pior forma'

No início da adolescência, conseguiu certa independência. "Aos 11, 12 anos ganhei uma bengala canadense. A partir daí, passei a ser bem mais independente. Me formei na escola, fiz estágio, trabalhei. Eu pegava ônibus, ia para todo o canto", diz.

"Quando completei 22 anos, me casei. Queria ter filhos, mas decidi que não teria porque tinha pavor de pensar em usar uma cadeira de rodas. Sabia que não conseguiria segurar uma barriga e usar a bengala, carregar o bebê com a bengala. Por muito tempo, achei que não seria mãe."

Tudo mudou quando precisou cuidar da sobrinha pequena por um tempo. "Andava com ela, levava para a escola, dava banho, comida, brincava. Era igual a uma filha mesmo. Foi ali que me apaixonei pela ideia de ser mãe. Como eu não tinha um diagnóstico, nem imaginava que meu filho também pudesse ter a minha doença", explica.

Minha condição progrediu demais com a gravidez. Os movimentos ficaram mais difíceis, as forças diminuíram. Tanto que, depois que eu ganhei meu filho, nunca mais consegui pegar a minha bengala e sair. Quando falavam para eu usar a cadeira de rodas, eu desabava em choro. Depois, percebi que a cadeira me devolveu a autonomia. Se eu tivesse aceitado a cadeira antes, acho que teria sofrido bem menos.

Edna Fernandes

'Parecia a reprise de um filme'