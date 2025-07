Por que você não deve abusar do remédio para desentupir o nariz?

Quem deve evitar e os motivos

Apesar da sensação de bem-estar que proporcionam, os descongestionantes nasais não são inofensivos. Existem contraindicações importantes, sobretudo para pessoas com hipertensão, glaucoma, doenças cardíacas, hiperparatireoidismo, aumento da próstata e gestantes. Nessas populações, os efeitos colaterais podem ser perigosos e até agravar condições pré-existentes.

Crianças e idosos também exigem cuidado. Embora possam usar a medicação em alguns casos, o uso excessivo pode provocar sonolência e sedação, além dos já mencionados efeitos colaterais.

Por isso, antes de pingar o remédio toda vez que o nariz "fecha", é fundamental entender o que está por trás do sintoma. A congestão nasal pode ser provocada por gripes, resfriados, sinusites, alergias, tempo seco. Muitas dessas causas se resolvem naturalmente, e o uso indiscriminado do medicamento só atrapalha o processo de recuperação.

O que fazer no lugar

Felizmente, existem alternativas eficazes e mais seguras para lidar com o nariz entupido. Uma das mais indicadas é o soro fisiológico, que pode ser aplicado ao menos duas vezes ao dia para manter as vias nasais limpas e hidratadas. Outra boa opção é umidificar o ambiente com umidificadores ou até deixar uma bacia com água no quarto, principalmente em épocas de tempo seco.