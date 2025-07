Menos força e mais gordura: a condição de saúde que ameaça o envelhecimento

Os níveis de taurina diminuem com o envelhecimento, e esse declínio está associado a condições como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e envelhecimento celular. Por isso, a suplementação —geralmente em doses de 1,5 g a 3 g por dia— tem sido estudada como possível intervenção para melhorar a saúde muscular e metabólica de idosos.

No estudo, o suplemento demonstrou potenciais efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, porém mais pesquisas são necessárias. "A maioria das evidências robustas vem de estudos com animais e experimentos in vitro. Ainda são necessários mais estudos clínicos em humanos", pondera Ortiz.

De acordo com Toledo, a taurina pode ser uma aliada no combate à sarcobesidade, pois reduz o catabolismo muscular, processo pelo qual o corpo quebra as proteínas dos músculos para usar como fonte de energia. A substância também ajuda direta e indiretamente a minimizar a perda muscular.

"Ela atua como potente antioxidante, melhorando o equilíbrio do organismo. Isso protege os músculos contra danos oxidativos, disfunção mitocondrial e fraqueza muscular. Além disso, desempenha um papel fundamental na manutenção da função mitocondrial", explica.

Mas, assim como a pesquisadora da USP, o nutrólogo reforça que mais evidências são necessárias para entender o papel da suplementação de taurina. "Sua viabilidade clínica ainda não está consolidada. Faltam dados sobre doses ideais, mecanismos precisos e efeitos reais em idosos com sarcobesidade. Precisamos de ensaios clínicos bem controlados, com amostras maiores, para estabelecer sua eficácia e segurança como terapia padrão", frisa o médico do Einstein.

Microbiota intestinal

Outro destaque da revisão foi a importância da microbiota intestinal, que sofre alterações significativas com o envelhecimento. A perda de diversidade do microbioma e o aumento da permeabilidade intestinal favorecem a inflamação crônica e comprometem a síntese de proteínas musculares, especialmente nas pessoas idosas.