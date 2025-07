Este grão é um importante aliado contra o colesterol alto

A aveia em flocos vem na segunda ordem de preferência, pois também é um alimento de baixo índice glicêmico, como o farelo. Ou seja, os carboidratos presentes no alimento são absorvidos de forma mais lenta pelo organismo. O seu processo de fabricação preserva tanto as fibras, como as vitaminas e minerais. E é recomendado para o controle e prevenção de doenças, como o farelo de aveia, com a vantagem de ter um preço menor.

Imagem: iStock

Cuidado no consumo

Há alguns efeitos colaterais se o consumo de aveia for em excesso. Pode causar aumento da produção de gases (pela fermentação intestinal), do bolo fecal e do número de evacuações. Por isso, quem tem o intestino muito acelerado precisa consumir com moderação.

A aveia não contém glúten, mas pode ser contaminada pelo trigo, pois muitas vezes é processada com outros cereais. A contaminação cruzada também pode ocorrer se a aveia for cultivada muito perto das lavouras de trigo. Por isso, quem tem a doença celíaca (alergia ao glúten) também deve evitar a aveia e sempre checar na embalagem se há traços de glúten.

Além disso, quem tem síndrome do intestino irritável precisa consumir com moderação ou em excesso pode piorar a inflamação intestinal.