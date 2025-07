Rápido e indolor: como é exame que detecta câncer como o de Preta Gil?

Deve ser feito a partir dos 45 anos, mesmo sem sintomas. Orientação é da SBCP (Sociedade Brasileira de Coloproctologia), devido ao aumento no número de casos entre jovens. Já o Inca (Instituto Nacional de Câncer) recomenda o início da triagem a partir dos 50 anos.

Caso aponte normalidade, o exame pode ser feito a cada dez anos. Isso depende do paciente e histórico familiar dele, uma vez que os médicos podem pedir o exame novamente a cada cinco anos.

Pessoas com histórico familiar de câncer colorretal ou doenças inflamatórias intestinais devem realizar colonoscopia antes dos 45 anos. Se a mãe do paciente, por exemplo, foi diagnosticada com câncer colorretal aos 40 anos, ele deve fazer a colonoscopia aos 30 anos para pegar as possíveis lesões antes de virarem câncer.

Exame dura em média de 20 a 40 minutos e não causa dor. Assim como ocorre na endoscopia, exame que analisa o aparelho digestivo, os pacientes são sedados e dormem. O máximo que pode ocorrer, segundo os especialistas, é o desconforto com gases após a colonoscopia, o que é resolvido com remédio (simeticona).

No entanto, preparação do exame pode causar incômodo. Envolve uma dieta pobre em fibras na véspera, com maior consumo de água e líquidos (chá, água de coco ou sucos coados), além do uso de laxantes, que promovem uma forte diarreia horas antes da colonoscopia. Esse preparo pode ser feito em casa ou no hospital ou clínica, dependendo do paciente.

Sinais do câncer e como se prevenir

É importante ficar atento aos sintomas do câncer. São eles: alteração de hábito intestinal (ora constipado, ora com diarreia), perda de peso sem causa aparente, sangue nas fezes, fortes dores abdominais (com formação de massa no abdome), fraqueza e anemia, alteração na forma das fezes.