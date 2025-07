'Melhor comer comida congelada do que industrializados', diz nutricionista

"Pega um dia da semana mais tranquilo, cozinha tudo e congela as refeições", recomendou a nutricionista, acrescentando que vale a pena investir em eletrodomésticos que agilizem esse processo.

Comer de maneira saudável no meio de uma turnê pode ser ainda mais desafiador. O ator Thiago Fragoso, que também participou do programa, está viajando o Brasil com a peça "Dois de Nós", ao lado de Antônio Fagundes, Christiane Torloni e Alexandra Martins.

A saída, diz ele, é controlar as refeições nos dias em que não está se apresentando. "Quando estou no Rio, fico radical, os três dias que estou no Rio, não saio um milímetro da dieta, porque, em turnê, você perde o controle não só do que come, mas também dos horários", diz ele. "Você fica numa sinuca de bico, mas dá para fazer escolhas menos piores".

Além da alimentação, Michele reforça o papel essencial do movimento no funcionamento do corpo. "Costumo dizer que o corpo não pode parar. Um corpo parado para de funcionar. Ele precisa de movimento."

Para ela, o ideal não é encontrar um número mágico de minutos por dia: é achar o que se encaixa na sua rotina. "Se você não tem 40 minutos por dia para treinar, suba as escadas, deixe de pegar o elevador, dê uma volta no quarteirão. É o que dá para fazer."

A nutricionista explicou que nosso corpo renova as células a cada 120 dias, o que nos dá "uma oportunidade metabólica de sermos novas pessoas a cada 120 dias". "Isso é quase poético, você pode realmente ser uma nova pessoa, construir novos hábitos, inclusive alimentares", disse Michele.