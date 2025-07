Mulher diz que mosca de banheiro fez seu olho inchar: o que é a quemose?

O que são as moscas de banheiro?

São mais próximas dos mosquitos do que das moscas. As principais espécies são do gênero Psychoda, sendo as mais comuns: Psychoda alternata, P. cinerea, P. satchelli, além da espécie Telmatoscopus albipunctatus. Elas têm corpo robusto com muitas cerdas, aspecto semelhante a uma pequena mariposa e coloração variando entre o marrom claro e cinza.

Esses insetos têm hábitos noturnos. As fêmeas botam grupos de até 200 ovos, com eclosão entre 32 a 48 horas. Ovos, larva e pupas são encontrados em locais úmidos, junto a películas orgânicas (formadas por resíduos da descamação natural da pele, cabelos, pelos, fungos etc.) presentes em banheiros e cozinhas, em ralos, canos de esgoto, junções de vasos sanitários e boxes de banheiro, frestas de azulejos e paredes.

Elas não são transmissoras de doenças, mas causam incômodo pela presença. Se você não quer ter essas moscas voando em seu banheiro, mantenha o local sempre muito limpo. Isso quer dizer lavar bordas de ralos com uma escovinha, secar o piso após o uso (como após o banho ou após lavar) e estancar possíveis infiltrações em pias e vasos sanitários. Sem água e alimento, os insetos proliferam com maior dificuldade.