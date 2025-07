Proteção de seis meses: como funciona novo tratamento contra HIV?

Preço é ponto de atenção

Uma das preocupações em relação ao lenacapavir é o preço do medicamento. Em reportagem publicada no último dia 18 de junho, o The New York Times revelou que a profilaxia pré-exposição com a droga terá o valor de US$ 28.218 nos Estados Unidos, segundo informou a Gilead ao jornal.

Contudo, em nota divulgada na mesma data, a fabricante disse que, nos EUA, "está trabalhando em estreita colaboração com seguradoras, sistemas de saúde e outros pagadores com o objetivo de garantir uma ampla cobertura de seguro para o Yeztugo [nome comercial do lenacapavir no país]. Em comunicado, o Unaids ressalta que, por mais revolucionário que seja, o produto precisa ser acessível à população para garantir uma chance real de acabar com o vírus.

Há, no entanto, caminhos para contornar esse impasse. "É comum que, logo que uma medicação nova surge, seu valor de produção seja bastante elevado. Por isso, também é uma prática comum investir na sua quebra de patente, permitindo o desenvolvimento de medicamentos genéricos, de valor mais acessível", observa o especialista do Einstein. No Brasil, isso já foi feito no passado com o antirretroviral efavirenz.

Um estudo ainda não revisado por pares divulgado pela revista The Lancet indica que versões genéricas do lenacapavir poderiam reduzir o preço anual por pessoa para valores entre US$ 35 e US$ 46. O avanço na tecnologia de produção e o aumento da demanda poderiam ainda baixar o custo para US$ 25 por pessoa ao ano.

"Junto das estratégias de prevenção combinada, como o uso de preservativos e as testagens regulares, a PrEP revolucionou o combate ao HIV e à aids. Por isso, acredito que a adição do lenacapavir pode ser bastante promissora na redução do problema e na promoção do bem-estar daqueles que convivem com a infecção", avalia Moacyr Silva.