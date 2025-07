'Ninguém enche o saco': cerveja sem álcool vira 'escudo' para quem não bebe

'Criticam quem não quer beber'

Mariana Gutterres, 41, que trabalhava no setor comercial de empresas de bebida alcoólica, começou a refletir sobre a relação com o álcool durante a pandemia, há cinco anos. "Passei por uma perda familiar bem intensa e traumática. Foi um momento de despertar que me fez mergulhar no autoconhecimento."

Mariana parou de beber durante a pandemia Imagem: Arquivo pessoal

Mariana, então, percebeu que a questão não era nenhum tipo de dependência no álcool, mas uma relação "cansativa": as bebidas alcoólicas faziam parte do trabalho, do dia a dia dela (sempre tinha uma bebida no carro). "Toda vez que bebia, me sentia desvitalizada, mas também sempre gostei da minha cervejinha."

Ao deixar o álcool de lado, ela percebeu a "encheção de saco". "Reparei como criticam as pessoas que não querem beber", diz.