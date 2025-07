Tomar colágeno realmente retarda o envelhecimento da pele?

Se você já passou dos 30, é provável que tenha ouvido alguém recomendar colágeno para manter a pele jovem, firme e sem rugas. A promessa parece tentadora: algumas cápsulas por dia e pronto, adeus flacidez. Mas será que o colágeno funciona mesmo ou é só mais uma tendência de beleza?

Antes de chegar à resposta, vale entender melhor o que é essa substância. O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo corpo, responsável por dar estrutura e firmeza não só à pele, mas também aos tendões, articulações, cartilagens, músculos, ossos e até vasos sanguíneos. Ele representa cerca de 30% de todas as proteínas do corpo humano — ou seja, é uma peça-chave na nossa "engrenagem biológica".

Com o passar do tempo, porém, o corpo começa a produzir cada vez menos colágeno, o que contribui para sinais visíveis de envelhecimento, como rugas, linhas de expressão e perda de elasticidade. No entanto, vale ressaltar que fatores externos como exposição solar excessiva, má alimentação, estresse e tabagismo também podem acelerar essa perda, levando ao envelhecimento precoce.