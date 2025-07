Thiago Fragoso sobre banheira de gelo: 'Entro e saio zen'; há benefícios?

Fazer exercício físico nunca foi um desafio para o ator Thiago Fragoso, 43. "Fui federado na natação, até os 12 anos competia, sempre gostei de me exercitar", disse ele, no novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL.

Para Fragoso, a principal dificuldade ao cuidar da saúde sempre foi outro: a alimentação. "Ao mesmo tempo que gostava de me exercitar, também tinha esse lado da comida, que veio da minha família. Uma coisa que sempre lembram sobre mim é que, quando eu tinha dois anos, comi dois Big Bobs sozinho", brincou o ator.