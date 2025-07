'Sopro do diabo': como remédio usado contra enjoos está ligado a crimes

A escopolamina, também conhecida pelo sinistro apelido de "sopro do diabo", é uma droga com dupla identidade. Na medicina, é usada para prevenir enjoos e náuseas. Mas no mundo do crime, particularmente em partes da América do Sul, ganhou uma reputação sombria como substância capaz de apagar a memória, privar o livre arbítrio e facilitar crimes graves. Agora, sua presença pode estar despertando novas preocupações no Reino Unido.