'Não há forma segura de fazer': por que asfixia erótica é um risco à saúde

O que é, afinal? E quem pratica?

A asfixia erótica é a restrição intencional de oxigênio para aumentar a excitação sexual. Funciona pela compressão de estruturas anatômicas do pescoço —artérias carótidas e a traqueia.

Na comunidade BDSM (Bondage, Disciplina, Sadismo, Masoquismo), é também conhecida como choking, breath play e breath control.

Nos Estados Unidos, uma pesquisa de 2022 indicou que 58% das universitárias entrevistadas já foram asfixiadas durante o sexo. Na Austrália, em um levantamento com 4.702 pessoas com idades entre 18 e 35 anos, 57% relataram já terem sido asfixiadas sexualmente e 51% afirmaram já terem estrangulado um parceiro. Os dados foram publicados no ano passado.

No Brasil, não há estudos estatísticos específicos sobre a prevalência dessa prática na população.

Quais os problemas?

Um estudo publicado em maio no Journal of Sexual Medicine revelou níveis elevados de S100B no sangue, um marcador de dano cerebral, em mulheres que haviam sido asfixiadas pelo menos quatro vezes durante o sexo nos últimos 30 dias.