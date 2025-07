Por que exercício físico faz bem para quem está tratando um câncer?

Pouco mais de uma década atrás, a recomendação padrão para pacientes com câncer era repousar. Mas o cenário mudou drasticamente.

Estudos com animais e, mais recentemente, com humanos, têm mostrado os efeitos positivos da atividade física em pacientes com diferentes tipos de tumor. E o exercício pode ser adaptado mesmo em situações delicadas.

Quem teve câncer de mama, por exemplo, e desenvolveu linfedema (inchaço causado pelo acúmulo de líquido linfático) pode treinar com o uso de malhas compressivas. Já pacientes com metástases ósseas devem evitar esportes de contato, mas são incentivados a fazer outros tipos de atividades.